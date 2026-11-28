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NIGERIA FOUND THE GAS IN 1973 AND IS ONLY NOW SWITCHING IT ON.
HOW 53 YEARS OF CLIMATE POLITICS LEFT 86.8 MILLION NIGERIANS WITHOUT POWER, AND WHY BRUSSELS NOW WANTS AFRICA TO PASS A PAPERWORK TEST.
22 mins ago
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JamieHMiller
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BRITAIN PAYS WIND FARMS TO SWITCH OFF, THEN PAYS GAS PLANTS TO SWITCH ON.
HOW A GREEN ENERGY TARGET TURNED INTO A $2.4 BILLION DOUBLE-PAYMENT BILL, AND WHY NEW ENGLAND AND NEW YORK ARE QUEUEING UP FOR THE SAME DEAL.
Nov 26
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JamieHMiller
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THE ANIMALS NEVER GOT THE APOCALYPSE MEMO.
HOW KAZAKHSTAN’S OIL MONEY AND A FEW GAME WARDENS BROUGHT THE SAIGA BACK FROM 50,000 TO OVER 4 MILLION.
Nov 25
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JamieHMiller
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THE HYDROCARBON-FREE ECONOMY WAS REAL, AND IT WAS AWFUL.
WHY LIFE IN 1800 WAS NEITHER GREEN NOR CLEAN, AND WHY WIND AND SOLAR CANNOT MAKE FERTILISER, PLASTICS OR JET FUEL.
Nov 24
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JamieHMiller
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THE WAR THAT CAME HOME: HOW A MISJUDGED ATTACK ON IRAN LOST THE MIDTERMS.
HORMUZ, OIL PRICES AND A REGIME THAT DID NOT COLLAPSE TURNED A FOREIGN WAR INTO A DOMESTIC ELECTION DEFEAT.
Nov 23
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JamieHMiller
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THE NANNY WANTS YOUR DIARY: HOW A LAW TO KEEP YOU SAFE ONLINE TURNS INTO A LAW TO WATCH YOU.
AUSTRALIA’S DIGITAL DUTY OF CARE WOULD LET ONE REGULATOR COLLECT, SHARE AND RECYCLE YOUR PRIVATE DETAILS IN THE NAME OF PROTECTING YOU.
Nov 22
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JamieHMiller
5
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THE ROAD TO RUIN IS PAVED WITH REALLY NICE INTENTIONS.
WHY RENT CONTROL, WELFARE AND EVERY OTHER KIND-HEARTED RULE KEEPS PRODUCING THE MISERY IT PROMISED TO CURE.
Nov 21
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JamieHMiller
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FRANCE BURNS, BUT NOT FOR THE REASON YOUR FAVOURITE COMMENTATOR SAYS.
HOW A BANKRUPT WELFARE STATE, AN AGEING ELECTORATE AND AN OLD REPUBLICAN BARGAIN TURNED STUDENT MARCHES INTO NIGHTLY MAYHEM.
Nov 21
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JamieHMiller
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INDIA’S NAVY DISCOVERED THE SEA, JUST AS EVERYONE ELSE ARRIVED WITH SUBMARINES.
A COUNTRY THAT GAVE ITS NAME TO AN OCEAN SPENT 2026 DISCOVERING IT HAD NEIGHBOURS WHO WANTED THE SAME WATER.
Nov 20
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JamieHMiller
3
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THE GREAT TULIP CRASH OF 1637 WAS A TAVERN SQUABBLE, NOT A NATIONAL DISASTER.
HOW A SMALL CIRCLE OF DUTCH TRADERS SPECULATED ON BULBS, LOST THEIR NERVE, AND LEFT THE WIDER ECONOMY UNTOUCHED.
Nov 19
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JamieHMiller
3
2
SOCIALISM WORKS FINE, AS LONG AS NOBODY IN GOVERNMENT IS ALLOWED NEAR IT.
HOW FREE ENTERPRISE SOCIALISM INSURED MILLIONS OF WORKERS THROUGH MUTUAL AID LODGES, UNTIL THE STATE AND ITS FRIENDS SHUT THEM DOWN.
Nov 18
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JamieHMiller
8
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4
PUT A GOVERNMENT IN CHARGE OF THE SAHARA AND WATCH THE SAND RUN OUT.
WHY BUREAUCRATS WITH NO PRICE SIGNALS, NO LOSSES AND NO OWNERSHIP KEEP EMPTYING THE RESOURCES THEY ARE SUPPOSED TO PROTECT.
Nov 17
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JamieHMiller
9
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2
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